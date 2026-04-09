ジラルディ氏が期待する「450HR＆200盗塁」ドジャースの大谷翔平投手が将来的に達成を期待される「偉業」が、米メディアで話題となっている。8日（日本時間9日）に行われたヤンキース-アスレチックス戦の中継内で、解説陣が過去のレジェンドについて言及する中で大谷の記録が話題に。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の盗塁数と比較されながら、「450本塁打、200盗塁」への到達に太鼓判が押された。ヤンキースタジアムで