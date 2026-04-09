シグマ光機は後場終盤に急落している。きょう午後３時ごろ、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高が８１億９０００万円（前年同期比５．８％減）、営業利益が７億５６００万円（同１３．５％減）だったとしており、業況を嫌気した売りが出ている。主力の要素部品事業で光学素子・薄膜製品が軟調に推移したことで苦戦。電子部品・エレクトロニクス業界における大口顧客向けの