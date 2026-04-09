8回同点の場面でライナー性の安打から痛恨の送球エラーレッドソックスのロマン・アンソニー外野手は6日（日本時間7日）、本拠地で行われたブルワーズ戦に先発出場した。5-5の同点で迎えた8回に今季2度目となる痛恨の送球エラーを犯し、連日のミスが失点に直結する形となった。球界の期待を背負う21歳の若武者に対しSNS上のファンからは「とんでもなくひどい」などと呆れや悲鳴に近い声が上がっている。事態は5-5の同点で迎えた