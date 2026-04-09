音楽生成AIの「ACE-Step 1.5 XL」が2026年4月2日にオープンモデルとして公開されました。ACE-Step 1.5 XLは2026年2月に登場した「ACE-Step 1.5」の強化版で、ローカルPCで実行して日本語ボーカル付き楽曲などを生成できます。ACE-Step 1.5: Pushing the Boundaries of Open-Source Music Generationhttps://ace-step.github.io/ace-step-v1.5.github.io/ACE-Step-1.5-xl is out now.We scaled the DiT decoder to 4B. And it shows