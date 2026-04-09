台北出身のSSU-YUさん「いろいろなダンスパフォーマンス姿を」パ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123名を特集する企画。福岡ソフトバンクのオフィシャルダンス＆パフォーマンスチーム「ハニーズ」から、新メンバーのSSU-YUさん、AOIさん、KOHAさんの3人のプロフィールを紹介する。台北出身のSSU-YU（スーユー）さんは3月18日生まれ、身長160cm。趣味はダンスである。今季、海を越えて新たに加わったメンバーで