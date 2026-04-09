台北出身のSSU-YUさん「いろいろなダンスパフォーマンス姿を」

パ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123名を特集する企画。福岡ソフトバンクのオフィシャルダンス＆パフォーマンスチーム「ハニーズ」から、新メンバーのSSU-YUさん、AOIさん、KOHAさんの3人のプロフィールを紹介する。

台北出身のSSU-YU（スーユー）さんは3月18日生まれ、身長160cm。趣味はダンスである。今季、海を越えて新たに加わったメンバーで「ステージに立つ感覚がとても好きで、ダンスも大好き」と語る。「私のいろいろなダンスパフォーマンス姿を見てほしい！」とアピールした。

広島生まれ福岡育ちのAOIさんは9月5日生まれ、身長165cm。趣味はひとり映画とカフェリサーチである。人生の最後に食べたいものは「母の作ったロール白菜」。独立リーグのアイドルチアリーダーとして活動していた経歴を持ち、球場で見たハニーズのパフォーマンスに心を奪われ「いつか自分もあの一員に」と夢見た場所に今季たどり着いた。

福岡県出身のKOHAさんは3月19日生まれ、身長158cm。趣味はかわいい洋服を探すこと。今一番難しいと感じていることは「愛犬の爪を切ること」である。球場で見たハニーズのパフォーマンスに憧れを抱き「私も元気を届ける側になりたい」とオーディションを受験した。

特技であるアクロバットを生かしたパフォーマンスにも注目が集まる。新加入の3人がそれぞれの個性と経験を武器に、ハニーズの新たな魅力を形作っていく。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）