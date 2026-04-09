長坂秀樹さん推奨…腕立て伏せの体勢から足を前と横に動かすドリル投球パフォーマンスを向上させるには股関節周りの柔軟性を高め、可動域を広げることが重要になる。では、どんなトレーニングが効果的なのだろうか。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは、腕立て伏せの姿勢から足を前と横に動かす「前々横々ドリル」を推奨している。股関節の使い方次第で、球速も制球力も大きく変わる