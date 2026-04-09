長坂秀樹さん推奨…腕立て伏せの体勢から足を前と横に動かすドリル

投球パフォーマンスを向上させるには股関節周りの柔軟性を高め、可動域を広げることが重要になる。では、どんなトレーニングが効果的なのだろうか。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは、腕立て伏せの姿勢から足を前と横に動かす「前々横々ドリル」を推奨している。

股関節の使い方次第で、球速も制球力も大きく変わる。硬ければ下半身の力をうまく使えず手投げになり、故障にも繋がりやすい。柔軟性を高めることで体全体の力を効率よくボールに伝えることが可能になり、パフォーマンス向上に繋がっていく。

長坂さんが推奨するドリルはまず、腕立て伏せの体勢を取る。次に左手の横に左足を持ってきて、つま先を前に向ける。顔を上げて前を向き、正面からへそが見えるように上体を反らせるのがコツ。右足でも同様の動作を行う。

ポイントは体を弾ませるように上下させ、リズミカルに行うこと。左足を前にして2回上下動させたら、次は左足を戻して右足を前にして2回上下させる。股関節に刺激が加わっていることが分かるはずだ。

前後の動きができるようになったら、今度は横の動きを取り入れる。まず、左のつま先を真横に向け、膝の角度を90度にした姿勢を作る。顔もへそも左にしっかり向ける。体を2回弾ませたら、次は右足に移る。

慣れたら前と横の動きをミックスさせる。左足を前→右足を前→左足を横→右足を横の流れで、体をそれぞれ2回ずつ上下させる。。難易度も強度も高めのドリルのため、まだ力のない小学生は前後の動きに限定してもOKだ。

重要なのはスピードではなく、形を保つこと。「ゆっくり大きく自分の体を、骨を動かすことを意識してやってみてください。（重要なのは）数ではなくて形です」。球速を上げ、制球力を安定させたいと願う投手にぜひ取り入れてほしいドリルだ。（First-Pitch編集部）