ド軍の連勝は5でストップ【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャースは8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に3-4で逆転負けを喫した。連勝は5でストップ。試合後、デーブ・ロバーツ監督が報道陣の取材に応じ、6回4安打1失点と好投した大谷翔平投手を称賛した。2回まで走者を背負いながらもゼロに抑えたが、両軍無得点の3回2死二塁にサンチェスに適時打を浴びて連続無失点イニングがストップ