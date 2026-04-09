ドジャース逆転負け【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回4安打1失点と好投した。勝利投手の権利を持って降板したが、救援投手が打たれて2勝目はならなかった。バットでは3打数無安打2四死球。試合後に報道陣の取材に応じ、自身の投球を振り返った。大谷はやや制球に苦しみながらも粘りの投球