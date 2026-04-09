日本人先発最長の25回1/3連続無失点、バットでは日本人歴代1位タイの43試合連続出塁【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回4安打1失点と好投した。勝利投手の権利を持って降板したが、救援投手が打たれて2勝目はならなかった。バットでは3打数無安打2四死球で打率.267。チームは逆転負けで連勝は