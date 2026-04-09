山本由伸との日本人対決で見送り三振→ボールに変更→二塁打今季からMLBに導入された“ロボット審判”は、特に日本人選手にとってプラスに働くかもしれない。ブルージェイズ・岡本和真内野手は7日（日本時間8日）、本拠地で行われたドジャース戦に「5番・三塁」で出場。新採用のABSチャレンジシステムで球審の判定に異議を申し立て、「見送り三振」の判定が「ボール」に覆る一幕があった。ドジャース先発の山本由伸投手との“