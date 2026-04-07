更年期の体調の波と上手につき合いながら、心と体を整えるノート術のアイデアを紹介します。教えてくれるのは、産婦人科医・高尾美穂先生。ここではセルフケアの第一歩として、好不調のリズムを知るために記録しておくといいポイントなどについて、心と体それぞれ解説してもらいます。心のゆらぎを記録：1日1枚気持ちを書き出す思い浮かんだことや目に留まったもの、その日のできごとをイラストと言葉で書き残すのが産婦人科医・高