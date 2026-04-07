東農大・勝亦陽一教授が推奨…運動神経と守備力を同時に高める練習法少年野球の現場では、捕球や送球の正確性が選手に身に付かず、練習も単調になりがちだと悩む指導者は少なくない。身体動作や発育発達を科学的に研究する育成のスペシャリスト・東京農業大の勝亦陽一教授は、運動量を確保しながら守備力を高める「移動キャッチボール」を推奨している。試合での守備は、常に動きの中で正確なプレーが求められる。この練習は2