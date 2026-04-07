佐々木朗希の“伝家の宝刀”を米分析家が称賛【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）白星は掴めなかったが、佐々木朗希が見せた“魔球”が米を震撼させた。佐々木は5日（日本時間6日）、敵地でのナショナルズ戦に先発。5回6失点と不本意な結果に終わったが、“伝家の宝刀”の変化量とキレ味が「なんだこれは」「エグすぎるだろ」と、SNS上で話題となった。日米ファンを虜にした“魔球”が投じられ