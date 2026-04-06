元AKB48の福留光帆さんが始球式をSNSで報告元AKB48のメンバーで、現在はタレントとして活躍している福留光帆さんが5日、ファームリーグ公式戦の阪神-楽天の試合前に始球式を務めたことを自身のSNSで報告した。「貴重な体験をさせていただけて本当に光栄です」と喜びの声を届けた。「尼崎市市制110周年シリーズ」として、日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で開催された一戦。尼崎市110周年PR大使を務める福留さんが始球式に登場した。カ