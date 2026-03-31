チェコ代表として2大会連続で日本に訪れたサトリアチェコ共和国代表として第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したオンジェイ・サトリア投手が、「ピッチング・ニンジャ」として知られる投球分析家ロブ・フリードマン氏のインタビューに出演し、2023年大会時の大谷翔平投手との対面を振り返った。サトリアは2023年の大会で日本戦に先発。球速は130キロに満たないながらも緩急で打者を翻弄する投球スタイルで