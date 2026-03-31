大谷は8打数1安打の打率.125も5四死球で出塁率.462【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。今季初本塁打の期待がかかる。佐々木朗希投手が今季初登板初先発する。大谷は28日（同29日）までのダイヤモンドバックスとの開幕3連戦全てで「1番・DH」で出場した。8打数1安打の打率.125で