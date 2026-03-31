来日3安打はいずれも長打…2HR、OPS1.242負け越したものの、光明が差した。巨人は阪神との開幕3連戦を1勝2敗だったが、新助っ人のボビー・ダルベック内野手が3試合で2本塁打、5打点の活躍を見せた。ジャイアンツファンからは「神助っ人」「凄すぎる」と感謝の声が殺到している。ダルベックは27日の開幕戦に「4番・一塁」で先発出場。第1打席はゴロの間に打点を上げると、2-1の4回には村上頌樹投手からセンターバックスクリーン