公式SNSで能見氏が呼びかけ「あなたの声援を選手の力に」阪神は30日、球団公式X（旧ツイッター）で観戦マナーやルール遵守を呼びかける動画を投稿した。OBの能見篤史氏が登場し、誹謗中傷や侮辱的な発言に対する注意喚起を行った。SNSで「観戦マナーに関するお願い」として、能見氏が登場する動画を公開。投稿文面で「今シーズンもご来場のお客さまひとりひとりが観戦マナーを遵守し、すべての皆様が楽しく快適に観戦できる環