3年ぶりに二刀流で開幕…マッケイン記者「完全に集中できている」ドジャース・大谷翔平投手の2026年シーズンが開幕した。今季は3年ぶりに投打二刀流でスタート。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は、32歳を迎える今季にキャリア最高の成績を残すと見ている。大谷は2023年9月に2度目の右肘手術を受け、昨年6月に約2年ぶりの投手復帰を果たした。昨オフは久しぶりに故障なく充実の日々を過ごし、投