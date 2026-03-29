九州から関東では、4月上旬にかけてヒノキ花粉の飛散がピークとなるでしょう。花粉の飛散が終息に向かうのは4月中旬以降で、ゴールデンウィーク頃までは対策を心がけてください。雨でも花粉飛散九州〜関東はヒノキがピーク明日30日(月)は低気圧や前線の影響で、九州は昼頃から、四国や中国地方も夜には雨が降るでしょう。31日(火)は九州から東北の広い範囲で雨が降り、九州や東海の一部で警報級の大雨になるおそれがあります。た