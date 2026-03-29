ユーティリティ性が支える戦力構造登録ポジション以外で守備に就く選手は各球団に存在し、複数ポジションを担える柔軟性は長いシーズンを戦う上で重要な戦力となる。2025年は各球団でユーティリティ性を発揮する選手が多く見られ、チーム事情に応じた起用が勝敗に直結した。ここではパ・リーグ各球団の事例を整理する。日本ハムの郡司裕也捕手は捕手登録ながら一塁、三塁、外野も守り4ポジションで出場。主力打者として打線を