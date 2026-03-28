ダイヤモンドバックスに2連勝【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に5-4で勝利した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は新加入2選手の働きを称えた。チームは同点の8回に先頭フリーランドが二塁打を放って出塁すると、続く大谷の二ゴロを放って1死三塁に。続くタッカーが右前適時打を放って勝ち越しに成功した。指揮官は終盤の