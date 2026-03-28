今週(2026年3月20日〜3月22日)の映画動員ランキングは、国民的アニメ「ドラえもん」最新作が4週連続で首位を獲得する絶対的な存在感を放った。一方、世界的ベストセラーSF小説の映画化『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が3位に初登場し、2026年公開洋画No.1のオープニングを記録。さらに道枝駿佑さん(なにわ男子)主演のラブストーリーやアニメ10周年記念作品も新たにランクインし、春休み映画シーズンがいよいよ本格化している。