昨年限りで引退したカーショードジャースがクレイトン・カーショー氏をスペシャルアシスタントとして迎え入れたと、27日（日本時間28日）に米メディア「ジ・アスレチック」が関係者の話として伝えた。カーショーはドジャース一筋でサイ・ヤング賞を3度受賞したレジェンド左腕。昨年限りで現役を退いた。2月には米放送局「NBCスポーツ」のMLB放送チームに加わると発表され、26日（同27日）のドジャースの開幕戦では早速解説を