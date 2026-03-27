名古屋銀行が売買再開後に上げ幅を急拡大している。２７日午前１１時４５分、名古屋銀はしずおかフィナンシャルグループと経営統合することで基本合意したと発表した。２０２８年４月１日をメドに、しずおかＦＧを親会社、名古屋銀を子会社とする株式交換を行う方向で協議を進める。名古屋銀に対しては株式交換比率を巡る思惑をもとにした買い注文が集まっている。しずおかＦＧは上げ幅を拡大した。 しずおかＦＧ傘下