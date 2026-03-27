名古屋銀が売買再開後に上げ幅急拡大、しずおかＦＧと経営統合で基本合意と発表◇

名古屋銀行<8522.T>が売買再開後に上げ幅を急拡大している。２７日午前１１時４５分、名古屋銀はしずおかフィナンシャルグループ<5831.T>と経営統合することで基本合意したと発表した。２０２８年４月１日をメドに、しずおかＦＧを親会社、名古屋銀を子会社とする株式交換を行う方向で協議を進める。名古屋銀に対しては株式交換比率を巡る思惑をもとにした買い注文が集まっている。しずおかＦＧは上げ幅を拡大した。



しずおかＦＧ傘下の静岡銀行と名古屋銀は２２年４月に「静岡・名古屋アライアンス」を締結し、双方の経営資源を活用した連携に取り組んできた。経営統合を通じて首都圏から中京圏にいたる広域での営業体制を構築。システム投資や戦略的投資についても強化を図る。発表に先立ち経営統合に関する報道があったことを受け、東京証券取引所は同日午前１０時３８分から午後０時００分まで名古屋銀の株式売買を一時停止した。



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出所：MINKABU PRESS