King＆Princeの永瀬廉（27）が26日、都内で女優の吉川愛（26）とダブル主演した映画「鬼の花嫁」（監督池田千尋、27日公開）の公開前夜舞台あいさつに出席した。作品のテーマにちなみ「運命の出会い」について聞かれると、キンプリの郄橋海人（26）の名前を挙げ「この先の芸能生活に欠かせない相棒を見つけられた」としみじみ。「今ここに立てているのも海人のおかげだと思っている。運命でしかないと思います」と話し、