海外挑戦を決断した地元アスリート。夢に向かって突き進む裏には、特別な思いがありました。 愛犬と過ごすときも、練習中も、笑顔が絶えない26歳。バスケットボール・トヨタ自動車アンテロープスの山本麻衣選手。 先週まで開かれていたワールドカップ予選では、日本代表で唯一、5試合全てで2ケタ得点をマークし、大会ベスト5にも選出。 日本を5大会連続のワールドカップに導きま