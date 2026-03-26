海外挑戦を決断した地元アスリート。夢に向かって突き進む裏には、特別な思いがありました。

愛犬と過ごすときも、練習中も、笑顔が絶えない26歳。バスケットボール・トヨタ自動車アンテロープスの山本麻衣選手。

先週まで開かれていたワールドカップ予選では、日本代表で唯一、5試合全てで2ケタ得点をマークし、大会ベスト5にも選出。

日本を5大会連続のワールドカップに導きました。

そんな彼女がキャプテンとして引っ張るトヨタ自動車は今シーズン絶好調！

レギュラーシーズン28試合のうち、負けたのはわずか5試合のみ。16年ぶりのレギュラーシーズントップ通過でプレーオフ進出を果たしています。

「昨年から苦しい思いをしてみんなで作り上げてきたチームなので、最後はプレーオフ優勝っていうのをしないと、本当にまだ成し遂げていないので」（山本選手）

思い起こせば昨シーズン。山本選手は2試合目で左足を捻挫。エース不在のトヨタ自動車は開幕8連敗を喫し、プレーオフ進出を逃しました。

悔しさを晴らすべく挑んだ今シーズン、誰よりもコートに立ち続けたキャプテン。

得点やアシストでもチーム上位の数字を残し、1位通過に大きく貢献しました。

ひとたびコートを離れると…天真爛漫なキャラクター！

「私の行動ひとつひとつにいちいちツッコんできて、絡んできます」（永田萌絵選手）

「ツッコミどころが満載なのでツッコんであげてます（笑）」（山本選手）

トヨタ自動車に在籍して8年が経った山本選手。実は来シーズンに大きなチャレンジを控えています。

「日本代表として戦う、勝つためには自分も海外での経験が必要だと思っていたので」（山本選手）

世界トップクラスの選手たちが7カ国を転戦する新リーグ「プロジェクトB」に参戦。

現時点でプレーすることが決まっている日本人は山本選手ただひとりです。

「ずっと世界大会をやっているような環境でリーグができるっていうのはすごく楽しみです」（山本選手）

海外挑戦に弾みをつけるためにも、まずは、28日から始まるプレーオフで4年ぶりのリーグ制覇へ。

25日の練習でも必死に追い込む姿がありました。

「プレーオフに懸ける思いは強いですし、勝つためには何でもするので、絶対に優勝したいなと思います」 （山本選手）

(3月26日15：40～放送メ～テレ『ドデスカ＋』じもスポ！コーナーより)