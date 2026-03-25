オリックス逆転劇と楽天の継投策が光るパ・リーグ球団主催のファーム公式戦が25日、2試合行われ、オリックスは阪神に5-2で逆転勝利し連敗を止めた。楽天は日本ハムとの接戦を2-1で制した。オリックス先発のアンダーソン・エスピノーザ投手は、初回に2点を失うも、5回99球6安打1四球6奪三振2失点と試合をつくった。序盤の失点後も粘りの投球で流れを引き寄せ、試合を立て直した。打線は1回に窪田洋祐外野手、若月健矢捕手、横