他選手のトップ9人の合計の6倍に達する異次元の副収入米経済誌「フォーブス」は24日（日本時間25日）、2026年MLB選手の年収ランキングを発表。ドジャース・大谷翔平投手が野球選手として新記録となる推定1億2700万ドル（約201億8000万円）を稼ぐと伝えた。注目すべきはフィールド外での副収入だ。同誌によると、全体の大部分を占める1億2500万ドル（約198億8000万円）がスポンサー契約や関連グッズなどの事業から得られるとい