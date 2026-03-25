米記者「ドジャースが彼に解決策を提供できるか」ドジャースの佐々木朗希投手の現状に、米メディアから厳しい声が上がっている。オープン戦で制球難に苦しみ、防御率15.58と大乱調の右腕に対し、米地方紙「ニューヨーク・ポスト」のディラン・ヘルナンデス記者が24日（日本時間25日）の記事で言及。「ロウキ・ササキは壊れている」と指摘し、その再建への難しさを説いた。佐々木は23日（同24日）のエンゼルスとのオープン戦で2