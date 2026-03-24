千葉県を拠点とする企業で幅広い清掃業務に従事する昨季限りでヤクルトから戦力外通告を受けて現役を引退した太田賢吾氏が、自身のインスタグラムで清掃業への転職を報告した。11年間のプロ野球生活にピリオドを打ち、第2の人生として選んだ新たな挑戦に対し、ファンからは温かいエールが寄せられている。太田は24日までに自身のインスタグラムを更新し、引退後の進路についてファンへ報告した。「プロ野球を引退してからこれ