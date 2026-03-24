去年、北海道のスキー場で男の子がベルトコンベヤー式エスカレーターに挟まれ、死亡した事故をうけ、消費者庁は再発防止に向けた調査を開始しました。去年12月、北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で後藤飛向くん（5）がベルトコンベヤー式のエスカレーターに挟まれ病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。この事故をうけて、消費者安全調査委員会いわゆる消費者事故調は24日、事故の原因や管理体制などを調査すると発表し