お笑いコンビ「NON STYLE井上裕介(46)が24日、自身のXを更新。公式Xが乗っ取り被害に遭ったことを明かした。井上は「Xが乗っ取られてました！！今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です。ご迷惑おかけしてすみません」と報告。しかし、アカウント名が「Shigeki Morimoto」と別人のままとなっており、ファンからは「ええと...井上さんですよね...?」と困惑の声が上がった。これを受け、井上はアカ