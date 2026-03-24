高川学園・黒木、代打で左飛…父はロッテスカウト・純司氏父が活躍した舞台に立ち、大きな喜びを感じていた――。第98回選抜高校野球大会は23日、大会第5日が行われ、第2試合で42年ぶり出場の高川学園（山口）は英明（香川）に3-5で敗戦。黒木悠真内野手（3年）は代打で登場も凡退し、流れを変えることはできずに初戦で姿を消した。出番は1-4で迎えた7回2死一塁。松本祐一郎監督は「冬場に凄く頑張った選手。打撃が良くなってき