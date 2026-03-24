多賀少年野球クラブ・辻監督と東農大・勝亦教授が語る「幼児・低学年指導」野球を始めたばかりの子どもたちにとって、手始めに正しい技術を習得することは極めて重要だ。「幼児から小学校4年生ぐらいまでの教え方がものすごく大事」と語るのは、全国制覇3度の「多賀少年野球クラブ」辻正人監督と、発育発達を科学的に研究する東京農業大の勝亦陽一教授。2人は野球の“入口”における指導が肝心と強調する。幼児や小学校低学年