佐野日大・中村盛汰の父は元PL学園監督の中村順司氏偉大な祖父と歩んできた野球人生だ。佐野日大（栃木）の中村盛汰内野手（3年）は23日、第98回選抜高校野球大会の1回戦の三重高戦に「5番・三塁」で出場した。チームは敗れたが、自身は2安打と気を吐いた。背景には祖父・中村順司氏の教えがあった。中村は2回1死、2球目のスライダーを左前打。チーム初安打を放ってベンチを活気づけた。9回2死無走者でも最後まで諦めない。2球