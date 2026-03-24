年中夢球さんが語る…未経験だから生むチームへの好影響＆我が子との接し方少年野球では、子どもが所属するチームのコーチを野球未経験の父親が引き受けるケースは少なくない。首脳陣との距離感や指導法に悩む父親もいるだろうが、未経験者の思考がプラスに作用することもある。保護者と選手のベースボールメンタルコーチとして活動し、自身も”パパコーチ”の経験がある野球講演家の年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、未