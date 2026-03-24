大谷は「1番・DH」で先発出場、佐々木が先発マウンドへ【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われるエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。佐々木朗希投手は先発マウンドに上がる。大谷は22日（同23日）に敵地で行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。3回に走者一掃の3点二塁打を放ち、3打数1