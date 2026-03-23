YouTuber・がーどまんが17日、自身のXを更新。「メンバーが僕以外辞めました」と報告し、YouTubeチャンネル「チャンネルがーどまん」の「解散」を発表した。【動画】取っ組み合いをするような場面も…メンバーたちとの激しい“話し合い”の様子「チャンネルがーどまん」は、登録者数300万人超えを誇る人気を獲得しているチャンネル（23日時点で317万人）。18日に同チャンネルで公開された動画では、がーどまんが1人カメラの