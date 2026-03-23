マチャドへの計らいにジョーンズ氏が感激世界一への粋な計らいに大物メジャーリーガーも感激していた。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラが初勝利を収めた。同国代表として6試合に登板したアンドレス・マチャド投手へ、オリックスの計らいが感動を呼んだ。マチャドは今大会、野球日本代表「侍ジャパン」戦でも力投。決勝ではハーパーに一時同点となる2ランを浴びたものの、逆転を許さずに勝利投手と