任天堂がEUの修理する権利に関する規則、特に2027年までに消費者向け製品の携帯型バッテリーをユーザー自身で交換可能にすることを義務付ける規則に準拠するため、Nintendo Switch 2のバッテリーを交換できるモデルを発売するべく準備を進めていると日本経済新聞が報じています。Nintendo Switch 2、EU「修理する権利」に対応消費者が電池交換可能に - 日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF092EA0Z00C26A2000000