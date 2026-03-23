いろいろな意味で強さを発揮する大手チェーン店ですが、あれだけたくさん店舗を全国に抱え、毎日、大量の仕入れが必要なわけですから、物価高に対する苦しさも個人店とは比べ物にならないぐらい大きいはずです。われわれのような牛肉を扱う飲食店は狂牛病騒動からの25年間、ありとあらゆる困難と闘ってきました。もはや安寧の時間などなく、常に苦しみ、悩んできた。その間、たくさんの競合店が廃業、閉店していく姿も見てきました