2軍開幕戦以来の一発…5安打中4本が長打驚異の打棒を発揮している。中日のドラフト6位ルーキー、花田旭外野手（東洋大）が22日、2軍ハヤテ戦で今季2号を放った。弾丸ライナーで飛び込む一発。「竜の未来背負うやつ」「1軍で見たい」とドラゴンズファンも騒然としている。花田は「7番・右翼」で先発出場。5回の第2打席で佐藤宏樹投手と対戦し、内寄りに入った初球の143キロ直球を捉えた。凄まじい勢いで左翼後方の防球ネットに