現地３月22日に開催されたカラバオカップの決勝で、アーセナルとマンチェスター・シティが、今月末に日本代表がイングランド代表と戦う会場でもある、聖地ウェンブリーで激突した。ビッグクラブ同士の大一番らしく、立ち上がりからスピーディで激しい展開になり、互いにチャンスを作る。ただ、前半のうちに得点は生まれず。スコアレスで折り返すと、後半に入って押し込み続けるシティが60分についに先制。GKケパがクロスをキ