Photo: 三月旭 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。もはや触らない日はないスマートフォン。朝から晩まで一日中使うから、コンセント要らずでスマートフォンを充電できる「モバイルバッテリー」は必需品ですよね。しかし、バッグに入れておくこと自体を忘れたり、入れたとしても「重い」「かさばる」「ケーブルが邪魔」などのストレスで、携帯す