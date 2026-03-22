Image: OneRidgeTrading この記事は2026年2月23日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ノートPCを開いて、さあ仕事開始…というとき。バッグからPCスタンドを組み立て、USB-Cハブをつなぎ、マウスパッドを敷く。気づけばテーブルの上はガジェットとケーブルでごちゃごちゃ…なんてことになっていませんか？そんな、場所に